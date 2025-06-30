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Росгвардейцы продолжают знакомить кузбасских детей со своей службой

В поселке Яшкино в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны провели для воспитанников пришкольного лагеря школы №4 познавательную встречу, посвященную специфике службы. Дети смогли узнать о задачах, которые ежедневно выполняют росгвардейцы, а также ознакомиться с техническими средствами и экипировкой, используемыми при несении службы.

Особый интерес у ребят вызвала возможность примерить шлемы и бронежилеты. Тяжесть экипировки позволила им почувствовать себя настоящими защитниками и лучше понять, насколько важна и ответственна работа сотрудников Росгвардии.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Дети с удовольствием задавали вопросы, интересовались подробностями службы и делились своими впечатлениями, ведь каждый из них видел, как по улицам их поселка проезжает автомобиль с надписью «Росгвардия».

По словам офицера вневедомственной охраны Евгения Б., подобные мероприятия формируют у подрастающего поколения чувство патриотизма и уважения к людям, стоящим на страже закона и порядка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии надеются, что эта встреча оставит у детей только положительные эмоции и станет стимулом для будущих свершений.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Яшкино
kuzbassnews.ru
30/06/2025
Образование
Яшкино
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