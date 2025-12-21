Росгвардейцы провели благотворительный рейд в приют для собак, где живут хаски

В Юрге сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу организовали и доставили благотворительную помощь для местного приюта для животных.

Инициатива объединила сотрудников подразделения, которые в короткие сроки собрали более 120 килограммов сухого корма и круп, а также передали мясо и тёплые одеяла, необходимые для содержания животных в зимний период. Собранную гуманитарную помощь росгвардейцы лично доставили в приют.

Представительница Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу Светлана Мухарлямова отметила, что решение о помощи было принято сразу после обращения в социальных сетях.

«Мы увидели просьбу о помощи в социальных сетях и не смогли остаться в стороне. Сотрудники Росгвардии оперативно откликнулись, объединились и собрали всё необходимое для приюта. Для нас важно поддерживать тех, кто ежедневно делает доброе и нужное дело, помогая тем, кто сам не может попросить о помощи», – подчеркнула Светлана Вадимовна.

В ходе визита росгвардейцы расспросили владельца приюта Станислава Набатова об условиях содержания животных и трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться при уходе за большим количеством собак, а также о том, какая помощь сегодня является наиболее необходимой для стабильной работы приюта. В преддверии новогодних праздников сотрудники вневедомственной охраны вручили ему подарок и поблагодарили за самоотверженный труд, неравнодушие и многолетнюю помощь бездомным животным.

«Сегодня на моём попечении находится 115 собак, из них 75 – это хаски. У каждой собаки есть свой дом, своя будка. Я встречаю брошенных животных по всему городу и с 2020 года стараюсь помогать им выжить, вылечиться и снова почувствовать заботу», – рассказал владелец приюта Станислав Набатов.

По его словам, истории подопечных часто начинаются трагично. Так, одну из собак он обнаружил на территории станции технического обслуживания: животное долгое время жило рядом с гаражами, питалось объедками и боялось людей. Станислав забрал собаку в приют, выходил её и обеспечил тёплым жильём. Другую собаку он нашёл на городской свалке, где она пыталась выжить среди мусора и холода. Сейчас оба животных находятся в безопасности и получают необходимый уход.

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса отметили, что подобные благотворительные инициативы для них не разовая акция. Поддержка приютов и помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, остаются важной частью социальной ответственности ведомства, особенно в преддверии новогодних праздников.

Фото: Росгвардия