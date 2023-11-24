Росгвардейцы провели день с учениками юргинской школы

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ответили на приглашение педагогов школы №14 провести тематическое занятие для школьников. Приглашенные росгвардейцы провели урок самообороны для учеников 5-8 классов. В ходе встречи старший сержант Денис Серов, сержант Максим Токарев и сержант Евгений Гаврилов демонстрировали приемы, которые помогут ребятам постоять за себя.

Кроме того, дети интересовались служебными буднями гостей. Критерии отбора на службу, ежедневные задачи и ответственность за безопасность горожан стали увлекательными темами для диалога сотрудников вневедомственной охраны и школьников.

«Мы рады вновь встретиться с детьми. Регулярно проводя разнообразные мероприятия для ребят, каждый раз получаем положительные эмоции и впечатления от участия учеников», - отметил старший сержант Денис Серов.

Фото: Росгвардия