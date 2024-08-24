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Росгвардейцы провели открытие военно-патриотической смены в центре «Авангард»

 В поселке Плотниково Промышленновского муниципального округа  на базе военно-патриотического центра «Авангард» стартовала ежегодная смена для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 20 по 30 августа 250 ребят, многие из которых состоят на профилактическом учете, будут проходить начальную военную подготовку вместе с военнослужащими кузбасского спецназа Росгвардии и инструкторами Регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Открытие смены ознаменовалось эффектным показательным выступлением представителей кемеровского ОМОН «Оберег». В рамках программы ребята пройдут занятия по огневой, тактической, инженерной, строевой и другим видам подготовки, а также занятия по рукопашному бою, авиамоделированию и пилотированию БПЛА. В программе предусмотрены соревнования по минифутболу и встречи с интересными людьми.

Завершится смена марш-броском по пересеченной местности.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/08/2024
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