Росгвардейцы рассказали детям о важности дежурной службы

1 августа военнослужащие и сотрудники дежурной службы войск национальной гвардии отмечают профессиональный праздник - 33-ю годовщину со Дня образования. В Юрге сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии решили совместить приятное с полезным и познакомить с дежурной службой юных горожан.

Дежурный пункта централизованной охраны капитан Рафаил Шаманов вместе с полицейским группы задержания прапорщиком Денисом Серовым отправились к ребятам в детский дом «Радуга». В ходе встречи сотрудники рассказали о задачах, которые выполняют по обеспечению безопасности и порядка в городе, показали экипировку и ответили на вопросы ребят. Как отметили гости, коллективы дежурных служб в круглосуточном режиме собирают и обрабатывают оперативную информацию, доводят её до руководящего состава и принимают все необходимые меры к выполнению возникающих задач. На личных примерах росгвардейцы рассказали, что зачастую в условиях, когда счет идет на минуты, от быстроты реагирования дежурной службы зависит эффективность работы всего подразделения. В завершении общения росгвардейцы подарили детям возможность почувствовать себя на страже правопорядка, примерив бронежилет и шлем, а после на практике продемонстрировали, как оперативно отрабатывается сигнал, поступивший на пункт централизованной охраны.

Капитан Рафаил Шахманов, у которого за плечами 20 лет опыта, прибыл в Юргинский филиал 2 000 году и по сей день является его неотъемлемой частью. Офицер признается, что смены у сотрудников дежурной службы бывают разные. Ежедневно росгвардейцы стоят на страже правопорядка, безопасности имущества граждан и защищают местных жителей от преступных посягательств. С гордостью говорит капитан и о своих коллегах, ведь в дежурную службу попадает далеко не каждый.

Фото: Росгвардия