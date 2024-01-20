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Росгвардейцы рассказали прокопчанам о перспективных вакансиях в войсках правопорядка

Ярмарка вакансий прошла в городе Прокопьевск в Центре занятости населения при участии представителей вневедомственной охраны Росгвардии, которые рассказали о преимуществах службы.

Горожане обратились к организаторам ярмарки, чтобы узнать о существующих предложениях на рынке труда, в том числе от Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Специалисты кадровых подразделений территориального органа Росгвардии представили информацию о службе, доступных льготах и гарантиях. Презентационные буклеты с основными направлениями деятельности различных подразделений ведомства стали эффективным визуальным материалом для участников ярмарки.

В рамках мероприятия также были предложены вакансии для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации.  Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии и возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Дети сотрудников также имеют право на поступление в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробнее о доступных вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также о возможности служить в ДНР можно узнать на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
20/01/2024
Общество
Прокопьевск

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