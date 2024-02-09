Росгвардейцы рассказали студентам кузбасского техникума о преимуществах службы в войсках правопорядка
Офицеры филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант Александр Чичикин и старший лейтенант Роман Астахов провели встречу со студентами Березовского политехнического техникума.
Стражи правопорядка познакомили студентов со спецификой службы, рассказав о целях и задачах силового ведомства. В ходе беседы гости подчеркнули роль войск правопорядка в поддержании общественной безопасности и защите граждан от противоправных посягательств.
Кроме того, росгвардейцы рассказали слушателям о перспективах службы в Росгвардии. Выпускники могут трудоустроиться во вневедомственную охрану без прохождения военной службы по призыву.
Диалог продолжился обсуждением возможности обучения в именитых учебных организациях войск национальной гвардии Российской Федерации. Представители Росгвардии напомнили, что в нашей стране действуют четыре образовательные организации силового ведомства: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.
В завершение встречи росгвардейцы ответили на интересующие вопросы студентов и пожелали успехов в овладении выбранной профессией.
Фото: Росгвардия