Росгвардейцы рассказали студентам кузбасского техникума о преимуществах службы в войсках правопорядка

Офицеры филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант Александр Чичикин и старший лейтенант Роман Астахов провели встречу со студентами Березовского политехнического техникума.

Стражи правопорядка познакомили студентов со спецификой службы, рассказав о целях и задачах силового ведомства. В ходе беседы гости подчеркнули роль войск правопорядка в поддержании общественной безопасности и защите граждан от противоправных посягательств.

Кроме того, росгвардейцы рассказали слушателям о перспективах службы в Росгвардии. Выпускники могут трудоустроиться во вневедомственную охрану без прохождения военной службы по призыву.

Диалог продолжился обсуждением возможности обучения в именитых учебных организациях войск национальной гвардии Российской Федерации. Представители Росгвардии напомнили, что в нашей стране действуют четыре образовательные организации силового ведомства: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

В завершение встречи росгвардейцы ответили на интересующие вопросы студентов и пожелали успехов в овладении выбранной профессией.

Фото: Росгвардия