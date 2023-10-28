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Росгвардейцы рассказали студентам о пользе своей службы

В Новокузнецке командир роты филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Дмитрий Баулин и его заместитель лейтенант Павел Ермаков встретились со студентами Кузнецкого индустриального техникума, чтобы рассказать, как поступить на службу в Росгвардию.

Росгвардейцы напомнили первокурсникам о важности своей профессии, повседневных задачах и алгоритме приема на службу в ряды вневедомственной охраны. Кроме того, студенты узнали об истории создания ведомства, ее структуре и героях войск правопорядка.

Офицеры отметили, что вневедомственная охрана является одной из самых технологических служб Росгвардии. Наряду с обязанностями по защите граждан и охране их имущества в структуре службы есть разнообразные направления работы, которые могут заинтересовать будущих выпускников. Представители Росгвардии подчеркнули для гостей, что устроиться в подразделение можно по окончанию техникума с возможностью дальнейшего обучения в высших образовательных учреждениях войск правопорядка.

В завершение встречи майор Дмитрий Баулин и лейтенант Павел Ермаков ответили на вопросы студентов, пожелали успехов в овладении выбранной профессией и заверили, что с радостью ждут ребят в Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/10/2023
Образование
Новокузнецк
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