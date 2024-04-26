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Росгвардейцы разыскали детей, которые пропали после тренировки на стадионе

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшины Александра Скороделова и сержанта Павла Байдова в течение 10 минут разыскали двоих пропавших детей.

В ночное время к правоохранителям обратились родители 10-летней девочки и мальчика 9 лет. Горожане рассказали, что приехали на городской стадион, чтобы забрать детей с тренировки. Однако, осмотрев объект, детей не обнаружили. Сигнал о пропавших юных беловчанах был передан всем экипажам Росгвардии, задействованным в единой дислокации.

Экипаж Александра Скороделова и Павла Байдова в ходе осмотра городских улиц обнаружили двоих детей со спортивными сумками на переулке Цинкзаводской. Стражи правопорядка выяснили от школьников, что они после тренировки не нашли родителей и испугались, после чего решили сами добраться до дома.

Росгвардейцы посадили детей на борт служебного автомобиля, обеспечили им безопасность и доставили в отдел полиции, где их уже ждали благодарные родители.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
26/04/2024
Происшествия
Белово
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