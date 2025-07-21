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Росгвардейцы разыскали пенсионера, около суток находившегося на чердаке дачного дома

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в поисках пожилого мужчины с проблемами здоровья, который около суток находился на чердаке своего дачного дома и не мог самостоятельно выбраться.

С сообщением о пропаже 79-летнего местного жителя к правоохранителям обратилась дочь. По предварительной информации, пенсионер вышел из дома и не вернулся обратно. К поискам подключились сотрудники Росгвардии. При отработке возможных маршрутов и мест пребывания пожилого мужчины один из экипажей вневедомственной охраны прибыл на его дачный участок. Внимательно осмотрев территорию, сотрудники обнаружили мужчину на чердаке дома, после чего вернули его родственнице.

Выяснилось, что из-за ухудшения самочувствия пенсионер не смог самостоятельно покинуть чердачное помещение.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/07/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
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