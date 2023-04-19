Росгвардейцы разыскали подростка, который двое суток отсутствовал дома

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Вадима Березового и сержанта Валерия Аванского разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего местного жителя.

В вечернее время горожанин обратился к правоохранителям, сообщив о пропаже родственника. Мужчина в течение двух дней не мог связаться со своим 14-летним сыном, который ушел с друзьями и не вернулся в назначенное время. Приметы подростка получили все экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. Спустя несколько часов в ходе отработки возможных мест нахождения несовершеннолетнего росгвардейцы обнаружили разыскиваемого в одном из многоквартирных домов в компании знакомых в микрорайоне Красная горка.

Обеспечив безопасность подростку, стражи правопорядка вызвали сотрудника ПДН, после чего передали мальчика отцу.

Фото: Росгвардия