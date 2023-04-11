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Росгвардейцы разыскали пропавшего кузбассовца

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Кирилла Мельникова и прапорщика Эльдара Сафина помогли пожилой горожанке разыскать пропавшего сына.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на 40-летнего топкинца, который перестал выходить на связь с родственницей. В вечернее время росгвардейцы на одной из улиц обнаружили пропавшего горожанина, который не догадывался о своем нахождении в розыске.

 По предварительной информации, мужчина отправился в областной центр и не вернулся в назначенное время. Пожилая горожанка в течение нескольких дней не знала о местонахождении сына и не могла с ним связаться.

 Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям, которые вскоре обнаружили пропавшего мужчину и для восстановления связи с родственницей передали в органы внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
Топки
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