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Росгвардейцы с коллегами проверили правовые знания у школьников

В Кемерове представители Росгвардии, прокуратуры, следственного комитета и МВД провели для учащихся кемеровских школ правовую игру «Траектория закона».

Учащиеся шести школ 6-9 классов должны были ответить на вопросы по правилам «Своя игра» из различных отраслей права и разгадать логические ребусы. За каждый правильный ответ команде присуждали выигрышные очки. В заключительном этапе игры ребята реализовали творческий проект по привлечению внимания сверстников к законопослушному поведению.

Пять сборных команд-участников дополняли представители силовых ведомств, которые помогали ребятам справиться с заданиями. В завершении ребята отвечали на блиц-вопросы от приглашенных гостей.

По итогам правовой игры представители силовых структур отметили команды «Мы народ», «Патриоты», «Лига справедливости», набравшие максимальное количество очков. Победителям почетные гости вручили грамоты, кроме того участники были отмечены утешительными призами.

«Безусловно, это очень важное мероприятие. Мы живем в правовом государстве, что подразумевает, помимо наличия прав, еще и ответственность. И чем раньше ребята будут знать свои права, свои обязанности, тем лучше и проще им будет взрослеть», - отметил заместитель начальника отдела по г. Кемерово лицензионно-разрешительной работы Росгвардии капитан Вадим Кондрицкий.

 

Фото: Росгвардия

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Кемерово
kuzbassnews.ru
25/04/2024
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