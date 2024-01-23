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Росгвардейцы с поличным задержали похитительницу инструментов из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал в гипермаркете похитительницу строительных инструментов.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к строительной торговой точке на проспекте Ленинградском. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали предполагаемую виновницу в магазинной краже, которой оказалась ранее неоднократно судимая за аналогичные имущественные преступления 38-летняя местная жительница.

По предварительной информации, посетительница сложила под одежду два набора инструментов на сумму более 5 000 рублей. С похищенным злоумышленница попыталась пройти мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники торговой точки заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
23/01/2024
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