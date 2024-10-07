Росгвардейцы со школьниками оказали помощь в день защиты животных

В Юрге по случаю Всемирного дня защиты животных сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии вместе с воспитанниками класса полиции школы №14 посетили городской пункт временного пребывания бездомных животных.

Росгвардейцы уже несколько лет оказывают посильную помощь волонтерам приюта. К благотворительной акции стражи правопорядка приобщили и городских школьников, которые с удовольствием откликнулись на призыв. Дети вместе с росгвардейцами принесли четвероногим жильцам более 30 килограммов корма. Волонтеров, которые круглосуточно заботятся о братьях наших меньших, стражи правопорядка поздравили с событием и вручили подарки.

Начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин рассказал ребятам о продолжительной дружбе с волонтерами, которым росгвардейцы в свободное от службы время помогают не только сбором продуктов питания, но и в хозяйственных работах. Кроме этого, офицер познакомил школьников с четвероногими стражами порядка – «Лелик» и «Болик».

Фото: Росгвардия