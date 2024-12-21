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Росгвардейцы со школьниками позаботились о зимующих в Кузбассе птицах

В Кемерове прошла акция в рамках ведомственного проекта «Добрые дела с Росгвардией». Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, совместно с учениками профильных классов войск правопорядка и юнармейским отрядом морской пехоты «Умка», объединили усилия для помощи пернатым в суровые сибирские морозы.

Специально для акции участники изготовили более 20 экологически безопасных кормушек и разместили их на территории школы №74. Росгвардейцы предложили оригинальное решение: кормушки были выполнены из апельсинов. Такой подход не только прост в исполнении, но и позволяет использовать природные материалы, которые легко разлагаются, не нанося вреда окружающей среде.

Во время мероприятия дети под руководством наставников изготавливали и наполняли кормушки, после чего развесили их на деревьях. «Мне очень понравилось мероприятие. Оно получилось сплачивающим. Мы много общались: дети интересовались нашей службой, а мы узнали про их мечты и планы, - поделился сотрудник кемеровского филиала вневедомственной охраны младший сержант Роман Пигарев. - Такие акции важно проводить регулярно, чтобы воспитывать у подрастающего поколения чувство ответственности и уважение к природе».

Завершилась акция памятными фотографиями и обсуждением будущих планов. Участники договорились встретиться вновь, чтобы провести очередную экологическую акцию.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/12/2024
Общество
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