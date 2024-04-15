Росгвардейцы совместно с кадетами провели для учеников начальных классов мастер-класс

В Юрге росгвардейцы вневедомственной охраны посетили учеников 4 классов школы №14. Бойцы рассказали юным горожанам о своей службе в рядах войск правопорядка и провели мастер-класс.

В ходе мероприятия кадеты 5-8 классов рассказали своим младшим однокашникам о своей учебе, волонтерской работе и постоянном повышении навыков благодаря занятиям с сотрудниками Росгвардии. В свою очередь, от приглашенных стражей правопорядка школьники узнали, что кроме сотрудников полиции их покой охраняют экипажи Росгвардии. Патрульные машины круглосуточно находятся на дежурстве городских улиц. Сотрудники рассказали детям, что их основная задача – обеспечивать безопасность и сохранность имущества на охраняемых объектах, в числе которых находится их школа. В случае необходимости экипажи оказывают содействие правоохранительным органам в поисках и задержании преступников.

После общения кадеты и росгвардейцы помогли младшеклассникам примерить на себя весь арсенал спецсредств, которым оснащаются группы задержания. Кроме того, стражи правопорядка продемонстрировали приемы самообороны и провели мастер-класс по неполной разборке и сборке автомата Калашникова.

В завершении мероприятия особое внимание сотрудники Росгвардии уделили личной безопасности школьников. Сотрудники напомнили, что на улице нужно быть бдительным, не доверять незнакомым людям, не передавать им в руки телефон и другие ценные вещи.

Фото: Росгвардия