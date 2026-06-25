Росгвардейцы устроили для школьников профэкспедицию в рамках акции «Каникулы с Росгвардией»

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» приняли участие в профориентационном мероприятии для детей.

Встреча прошла на базе стадиона «Кристалл». Ее участниками стали ребята из лагеря школы №22 и центра «Семья», которые отправились в своеобразную профэкспедицию, чтобы ближе познакомиться со службой в Росгвардии, работой сотрудников МЧС и деятельностью общественных объединений.

Для школьников сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии подготовили несколько практических площадок. На этапах ребята проверяли физическую выносливость, учились правильно действовать в нестандартных ситуациях, передавать информацию о пострадавшем, а также отработали порядок действий при условном возгорании.

Особый интерес у участников вызвала служебная техника, которую можно было не только рассмотреть, но и оказаться внутри. Кроме этого, была организована выставка снаряжения, а после дети имели возможность лично пообщаться с сотрудниками ведомства, которые ежедневно выполняют задачи по обеспечению безопасности граждан и приходят на помощь в экстренных ситуациях.

Представители вневедомственной охраны рассказали детям о службе в Росгвардии, задачах подразделения, важности дисциплины, физической подготовки и умении сохранять спокойствие в сложной обстановке. Особое внимание росгвардейцы уделили памятным датам ведомства: 10-летию образования Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Также сотрудники напомнили школьникам основные правила личной безопасности в период летних каникул.

«Такие встречи помогают ребятам не только узнать больше о нашей службе, но и понять, какие качества нужны человеку, выбравшему нашу профессию. Ответственность, внимательность, выносливость и готовность прийти на помощь важны в любой ситуации», - отметил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.

Юные участники успешно справились с предложенными испытаниями, проявили интерес к работе силовых и спасательных ведомств, а также получили полезные знания, которые могут пригодиться им в повседневной жизни.

Фото: Росгвардия