Росгвардейцы в Кузбассе расскажут гражданам как защитить имущество и посвятить себя службе Отечеству

В Кузбассе стартовал третий этап профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира». В ней задействовано около четырёхсот сотрудников вневедомственной охраны войск правопорядка со всего региона. Основная цель мероприятия – повышение уровня безопасности граждан, профилактика имущественных преступлений и вовлечение жителей в совместную работу по охране правопорядка.

Сотрудники Росгвардии проводят поквартирные обходы в восемнадцати населённых пунктах области, напоминая жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Стражи правопорядка рекомендуют не оставлять личные вещи без присмотра в подъездах, не хранить на дачах ценные предметы в зимний период, а также использовать современные средства охраны - сигнализации и системы видеонаблюдения.

Только за минувшую неделю росгвардейцы предотвратили несколько противоправных действий. В одном из случаев в городе Топки сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который против воли хозяйки проник в её квартиру.

В ходе операции жителям вручаются памятки с рекомендациями по защите имущества и действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, всем желающим рассказывают о возможностях прохождения службы в Росгвардии.

Всего в ходе третьего этапа планируется обойти свыше двух тысяч квартир и домовладений, а также провести более ста встреч с трудовыми коллективами предприятий и организаций региона.

