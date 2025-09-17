Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы в Кузбассе расскажут гражданам как защитить имущество и посвятить себя службе Отечеству

В Кузбассе стартовал третий этап профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира». В ней задействовано около четырёхсот сотрудников вневедомственной охраны войск правопорядка со всего региона. Основная цель мероприятия – повышение уровня безопасности граждан, профилактика имущественных преступлений и вовлечение жителей в совместную работу по охране правопорядка.

Сотрудники Росгвардии проводят поквартирные обходы в восемнадцати населённых пунктах области, напоминая жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности. Стражи правопорядка рекомендуют не оставлять личные вещи без присмотра в подъездах, не хранить на дачах ценные предметы в зимний период, а также использовать современные средства охраны - сигнализации и системы видеонаблюдения.

Только за минувшую неделю росгвардейцы предотвратили несколько противоправных действий. В одном из случаев в городе Топки сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который против воли хозяйки проник в её квартиру.

В ходе операции жителям вручаются памятки с рекомендациями по защите имущества и действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, всем желающим рассказывают о возможностях прохождения службы в Росгвардии.

Всего в ходе третьего этапа планируется обойти свыше двух тысяч квартир и домовладений, а также провести более ста встреч с трудовыми коллективами предприятий и организаций региона.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
17/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus