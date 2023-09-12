Росгвардейцы в Новокузнецке вмешалась в конфликт с ножом

В южной столице Кузбасса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, который во время конфликта ранил ножом посетителя бара.

В ночное время экипаж Росгвардии прибыл по сигналу «тревога» в одно из городских питейных заведений. По указанному адресу стражи правопорядка обнаружили на улице 30-летнего местного жителя с ножевым ранением в ногу и задержали на месте происшествия предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на выходе из бара между незнакомыми мужчинами на фоне алкогольного опьянения возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате задержанный нанес оппоненту ножевое ранение в область бедра. Для пресечения противоправных действий работники питейного заведения нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Стражи правопорядка вызвали для потерпевшего бригаду медиков, которые госпитализировали новокузнечанина в медицинское учреждение. Для разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого в причинении вреда здоровью сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства.

Фото: Росгвардия