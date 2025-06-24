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Росгвардейцы в Топках помогли пенсионеру с плохим самочувствием добраться до дома

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали своевременную помощь пенсионеру, который из-за внезапного ухудшения самочувствия не смог самостоятельно добраться до дома.

Вечером во время патрулирования экипаж войск правопорядка заметил, как пожилой горожанин внезапно сел на асфальт. Росгвардейцы решили подойти к мужчине, чтобы оценить его состояние. Гражданин сообщил стражам правопорядка, что из-за плохого самочувствия не может продолжить путь.

Росгвардейцы помогли пенсионеру подняться и проводили его до дома, после чего, поблагодарив сотрудников, мужчина отправился отдыхать, а стражи порядка продолжили патрулирование улиц.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
24/06/2025
Общество
Топки
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