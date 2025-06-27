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Росгвардейцы в Юрге помогли автоледи со спущенным колесом

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пришел на помощь жительнице Юрги, оказавшейся в затруднительной ситуации из-за спущенного колеса.

Инцидент произошел днем на улице Ленинградской. К патрульным обратилась местная жительница, которая не могла продолжить путь на автомобиле «Ниссан Ноут» из-за поврежденного колеса.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи. Используя автомобильный компрессор, они накачали колесо, позволив автоледи безопасно продолжить движение.

Женщина поблагодарила стражей порядка за отзывчивость.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
27/06/2025
Общество
Юрга
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