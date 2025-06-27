Росгвардейцы в Юрге помогли автоледи со спущенным колесом
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пришел на помощь жительнице Юрги, оказавшейся в затруднительной ситуации из-за спущенного колеса.
Инцидент произошел днем на улице Ленинградской. К патрульным обратилась местная жительница, которая не могла продолжить путь на автомобиле «Ниссан Ноут» из-за поврежденного колеса.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи. Используя автомобильный компрессор, они накачали колесо, позволив автоледи безопасно продолжить движение.
Женщина поблагодарила стражей порядка за отзывчивость.
Фото: Росгвардия