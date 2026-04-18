Росгвардейцы вернули домой пенсионерку, потерявшую дорогу домой

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с неравнодушными гражданами помогли вернуться домой 90-летней местной жительнице.

В вечернее время к правоохранителям обратилась горожанка, обеспокоенная отсутствием своей матери, которая ушла из частного дома и не вернулась. Получив приметы пропавшей, сотрудники Росгвардии взяли на борт заявительницу и приступили к поисковым мероприятиям. По имеющейся информации, пенсионерка могла нуждаться в помощи и плохо ориентировалась на местности.

В ходе отработки городских улиц экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Ивана Ш. и прапорщика полиции Александра С. получил информацию от кондуктора общественного транспорта о пожилой пассажирке, подходящей под описание.

Вскоре на остановке общественного транспорта по улице Мира росгвардейцы обнаружили разыскиваемую пенсионерку. Заявительница поблагодарила стражей правопорядка за профессионализм и неравнодушие, после чего росгвардейцы доставили найденную пенсионерку и её дочь домой.

