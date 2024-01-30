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Росгвардейцы вернули матери пропавшую девятилетнюю дочь

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Вячеслава Караджяна и сержанта Рамиля Даутова вернул местной жительнице дочь, которая во время прогулки потерялась.

В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования проспекта Победы, росгвардейцы заметили во дворе малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. В ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что 9-летнюю юргинку ищет мать.

По предварительной информации, ранее девочка ушла на прогулку, однако не вернулась домой в назначенное время и вместе с подругой убежала в другой двор. Напуганная женщина обратилась к правоохранителям.

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили ребенку безопасность и передали благодарной матери.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
30/01/2024
Общество
Юрга
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