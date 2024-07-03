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Росгвардейцы вернули обеспокоенной матери пропавшего сына

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Александра Трофимова и младшего сержанта Сергея Грубова оказал содействие в поиске несовершеннолетнего, который не вернулся домой после учебы.

В вечернее время стражи правопорядка на улице Революции обнаружили подходящего под описание пропавшего юношу. После проверки личности росгвардейцы выяснили, что 17-летнего горожанина искала его мать.

По предварительной информации, юноша не вернулся после учебы в техникуме домой и отправился к своему другу, не предупредив мать. Обеспокоенная родственница не могла связаться с сыном и обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали юношу сотруднику ПДН для его возвращения домой.

 

 

Фото: Росгвардия

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Топки
kuzbassnews.ru
03/07/2024
Общество
Происшествия
Топки
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