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Росгвардейцы вернули родственникам пропавшего мужчину с проблемами здоровья

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Василия Покровского и Константина Назарова помогли пропавшему 63-летнему горожанину вернуться домой.

В дневное время экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже пожилого горожанина. Стражи правопорядка в ходе осмотра дворовых территорий на улице Коммунальная обнаружили подходящего под описание мужчину, которого разыскивали родственники. Гражданин сидел на земле и не мог встать.

 Росгвардейцы помогли горожанину сесть в служебный автомобиль и доставили инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
21/08/2023
Происшествия
Прокопьевск
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