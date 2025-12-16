Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали анжеросудженца, который может быть причастен к поножовщине на фоне денежного долга

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении ножевого ранения местному жителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в частный сектор на улицу Восстания. В одном из домов стражи правопорядка обнаружили потерпевшего со следами ранения, а также предполагаемого виновника происшествия. Для выяснения обстоятельств 42-летний анжеросудженец с признаками алкогольного опьянения был задержан.

По предварительной информации, 26-летний потерпевший пришёл к мужчине якобы с целью выяснения отношений из-за невозвращенного денежного долга. В ходе разговора между ними возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате ссоры хозяин дома мог нанести кухонным ножом порез руки оппоненту. После произошедшего пострадавший обратился за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/12/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus