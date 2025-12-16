Росгвардейцы задержали анжеросудженца, который может быть причастен к поножовщине на фоне денежного долга

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении ножевого ранения местному жителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в частный сектор на улицу Восстания. В одном из домов стражи правопорядка обнаружили потерпевшего со следами ранения, а также предполагаемого виновника происшествия. Для выяснения обстоятельств 42-летний анжеросудженец с признаками алкогольного опьянения был задержан.

По предварительной информации, 26-летний потерпевший пришёл к мужчине якобы с целью выяснения отношений из-за невозвращенного денежного долга. В ходе разговора между ними возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате ссоры хозяин дома мог нанести кухонным ножом порез руки оппоненту. После произошедшего пострадавший обратился за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия