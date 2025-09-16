Росгвардейцы задержали челябинца, по чьей вине мог пострадать новокузнечанин

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии отреагировал на тревожный вызов и задержал участника конфликта в городском баре, в результате которого мог пострадать посетитель.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по тревожному сигналу в охраняемое заведение на улице Кирова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 36-летнего жителя Челябинской области, который в ходе конфликта мог причинить телесные повреждения посетителю бара.

По предварительной информации, у одного из гостей заведения возник спор с компанией граждан, среди которых находился задержанный мужчина. Конфликт переместился на улицу. Там предполагаемый виновник нанес удар ногой приятелю оппонента, в результате чего 30-летний новокузнечанин упал и получил телесные повреждения в области головы.

Для пресечения противоправных действий работники заведения воспользовались тревожной кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии, который не допустил дальнейшего развития конфликта. Для последующего разбирательства росгвардейцы передали челябинца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает, что установка тревожной сигнализации с подключением к централизованному пульту охраны является наиболее надежным способом обеспечения имущественной безопасности. В случае противоправных действий на охраняемом объекте, экипаж Росгвардии мгновенно получит соответствующее уведомление и незамедлительно прибудет на место происшествия для выяснения причин срабатывания сигнализации и задержания нарушителя.

Фото: Росгвардия