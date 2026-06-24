Росгвардейцы задержали дебошира, который укусил фельдшера

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника в причинении телесных повреждений фельдшеру скорой медицинской помощи.

В ночное время экипаж Росгвардии прибыл на улицу Автозаводская по сигналу тревоги, поступившему от бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия стражи правопорядка пресекли противоправные действия гражданина с признаками неустановленного опьянения и обеспечили безопасность медицинских работников. После этого росгвардейцы сопроводили бригаду скорой помощи с дебоширом до медицинского учреждения для проведения необходимого осмотра.

По предварительной информации, очевидцы вызвали медиков к гражданину, который находился на земле. Во время оказания помощи 25-летний мужчина начал вести себя неадекватно и укусил одного из фельдшеров за руку. Для пресечения дальнейших противоправных действий медицинские работники воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

После оказания медицинской помощи росгвардейцы доставили задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В Кузбассе кареты скорой помощи оснащены системой мониторинга, которая позволяет Росгвардии отслеживать их местоположение. В случае опасности медики могут с планшета подать тревожный сигнал в дежурную часть. Ближайший экипаж Росгвардии оперативно прибудет на место для задержания правонарушителей.

Фото: Росгвардия