Росгвардейцы задержали дебошира, напавшего на работницу торговой точки

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли агрессивные действия нетрезвого злоумышленника, который может быть причастен к нападению на работницу супермаркета после неудавшейся попытки похитить товар.

Днем экипаж Росгвардии в кратчайшее время прибыл на сигнал сработавшей тревожной кнопки к торговой точке на улице Косыгина. На месте происшествия росгвардейцы предварительно выяснили, что один из посетителей после нападения на кассира скрылся в неизвестном направлении. Выяснив приметы, росгвардейцы обнаружили и задержали 42-летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно.

По первоначальной информации, нетрезвый горожанин устроил конфликт с персоналом торговой точки после неудавшейся попытки пронести неоплаченный товар. В результате агрессивных действий дебошир бросил в одну из работниц продуктовую корзину, после чего скрылся. Для пресечения противоправных действий персонал супермаркета воспользовался кнопкой экстренного вызова группы задержания Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия