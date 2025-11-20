Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего крышу чужого авто

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который на фоне неадекватного состояния мог нанести кузовные повреждения припаркованному автомобилю.

Ночью росгвардейцы оперативно прибыли по сигналу о противоправных действиях во двор дома на улице Томской. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили автомобиль «ВАЗ-2114» с вмятинами на крыше, а также полураздетого молодого человека, который вел себя неадекватно. Росгвардейцы задержали 23-летнего местного жителя, который попытался скрыться.  

По предварительной информации, находясь в состоянии неустановленного опьянения, молодой человек забрался на крышу припаркованной машины, причинив кузовные повреждения. Неравнодушные очевидцы сообщили о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира, который не смог пояснить причину своего поступка, сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

20/11/2025
Происшествия
Киселевск
