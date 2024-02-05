Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего входную дверь квартиры своей знакомой

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал неадекватного мужчину, повредившего входную дверь в квартиру своей 37-летней знакомой.

В ночное время сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу о повреждении имущества к многоквартирному дому на улице Рокоссовского. На указанном адресе росгвардейцы успокоили и задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после распития спиртных напитков мужчина попытался войти в квартиру новокузнечанки. Женщина не пустила нетрезвого гражданина, в результате чего задержанный начал вести себя неадекватно. Горожанин ногами повредил железную входную дверь, причинив материальный ущерб. Для пресечения противоправных действий хозяйка жилища обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия