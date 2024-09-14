Росгвардейцы задержали горожанку, которая может быть причастна к нанесению ножевого ранения сожителю

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую виновницу в причинении ножевого ранения своему возлюбленному.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 67-летнего горожанина к многоквартирному дому на улице Чередниченко. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшего с ножевым ранением и задержали для выяснения обстоятельств его предполагаемую 51-летнюю обидчицу.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В результате ссоры, возникшей якобы на фоне ревности, женщина кухонным ножом причинила колотое ранение в грудь сожителю. Задержанная сама сообщила о произошедшем в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Мужчина был госпитализирован.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия