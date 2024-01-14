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Росгвардейцы задержали грабителя товара из ломбарда в Прокопьевске

Накануне в городе Прокопьевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал подозреваемого в грабеже сотового телефона из городского ломбарда.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования по проспекту Шахтеров обнаружили ранее неоднократно судимого за кражи и грабеж 37-летнего местного жителя. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали подозреваемого в очередном грабеже.

По предварительной информации, днем ранее посетитель ломбарда попросил администратора показать ему смартфон стоимостью около 4 000 рублей. После того, как телефон оказался в руках злоумышленника, тот выбежал из торговой точки в неизвестном направлении. Работница сообщила о произошедшем правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого в грабеже молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
14/01/2024
Происшествия
Прокопьевск
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