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Росгвардейцы задержали кемеровчанина, который причинил ранение приятелю канцелярским ножом

В городе Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 29-летнего предполагаемого виновника, который ранил канцелярским предметом своего знакомого по возвращении в квартиру.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий к многоквартирному дому на Ленинградском проспекте. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 28-летнего потерпевшего и его предполагаемого обидчика. Росгвардейцы успокоили и задержали гражданина с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между приятелями возник словесный конфликт. Задержанный выгнал знакомого из квартиры, а когда тот вернулся нанес ему порезы канцелярским ножом. Ранее судимый злоумышленник самостоятельно обратился в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел с целью оперативного реагирования на происшествия и эффективного розыска злоумышленников. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу и предоставляет подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
04/08/2024
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