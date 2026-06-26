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Росгвардейцы задержали кемеровчанина за хищение товара из строительного гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причастного к хищению товара из охраняемого строительного гипермаркета.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в торговый объект, расположенный на улице Карболитовской. На месте персонал гипермаркета указал на гражданина, которого обнаружили при совершении противоправных действий. Стражи правопорядка задержали 40-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, посетитель взял в торговом зале подарочный пакет и сложил в него набор инструментов и наполнитель для диффузора, а также надел бейсболку на общую сумму более 2 000 рублей. После этого мужчина попытался покинуть магазин, не оплатив выбранный товар. Действия посетителя заметили работники торгового объекта и вызвали наряд вневедомственной охраны.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного представителям органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение чужого имущества является противоправным деянием и влечет установленную законом ответственность. 

Фото: Росгвардия

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