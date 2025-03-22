Росгвардейцы задержали кемеровчанку при попытке хищения товара из гипермаркета

В Кемерове местная жительница была обнаружена при попытке выйти из торговой точки с товарным набором без оплаты. Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В утреннее время росгвардейцы прибыли в гипермаркет на Кузнецком проспекте, откуда поступил сигнал «тревога». На месте стражи правопорядка задержали гражданку, на которую указал персонал торгового объекта. Задержанной оказалась 58-летняя кемеровчанка.

По предварительной информации, посетительница сложила в свою сумку разносортный товар, среди которого мясная и молочная продукция, различные приправы, шоколад и средства личной гигиены. Женщина решила не оплачивать товар на сумму более 2 000 рублей и направилась к выходу. Работники гипермаркета преградили гражданке путь и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия