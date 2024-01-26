Росгвардейцы задержали конфликтных посетителей в торговом центре

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии защитил работника охраняемого объекта от неадекватных посетителей.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городскому торговому центру на проспекте Строителей. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили молодых людей, которые конфликтовали с работником объекта. Экипаж Росгвардии успокоил и задержал для выяснения обстоятельств ранее судимого за кражу и совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 25‑летнего местного жителя и двух его приятелей 18 и 24 лет с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, горожане пришли в торговый центр, где стали курить и распивать спиртное. Охранник торгового центра сделал замечание молодым людям, на что получил грубые нецензурные высказывания. После того, как задержанные заявили, что ударят работника, мужчина нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия