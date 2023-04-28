Росгвардейцы задержали кузбассовца, который избил свою сожительницу

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 40-летней женщины в частный дом на улице Рудничной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали буйного горожанина, из-за которого хозяйка дома не могла вернуться в жилище. Задержанным оказался ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью и неправомерное завладение транспортным средством 40-летний житель Междуреченска с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе застолья между сожителями произошел словесный конфликт, в результате которого задержанный нанес несколько ударов ногами и руками по лицу новокузнечанки. Женщина вышла на улицу и рассказала о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия