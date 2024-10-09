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Росгвардейцы задержали кузбассовца, попытавшегося сэкономить более 65 000 рублей на строительном товаре

Сотрудники Росгвардии задержали жителя города Белово, который пытался украсть товар из строительного магазина в Кемерове.

Вечером росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к торговой точке на улице Карболитовской. Работники магазина указали на 37-летнего мужчину, попытавшегося покинуть гипермаркет с полной тележкой товара.

Предварительно установлено, что посетитель сложил в тележку шлифовальную машину, аккумуляторную пилу, пару светильников, обувь, перчатки, чайник, ножи и отвёртку. Общая сумма товаров составила более 65 000 рублей. На кассе самообслуживания мужчина сделал вид, что оплачивает инструменты, после чего направился к выходу. Однако работники магазина заметили противоправные действия, преградили путь злоумышленнику и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
09/10/2024
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