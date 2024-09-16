Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали любителя вина и мяса, попытавшегося «сэкономить»

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина при попытке вынести из супермаркета неоплаченное вино и сырое мясо.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту по улице Зорге. В магазине стражи правопорядка задержали 36‑летнего местного жителя с признаками опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков горожанин сложил в рюкзак бутылку вина и кусок сырого мяса на сумму около 2 000 рублей. На кассе гражданин оплатил только пачку чипсов, после чего попытался скрыться. Работники торговли заметили злоумышленника и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/09/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus