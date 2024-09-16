Росгвардейцы задержали любителя вина и мяса, попытавшегося «сэкономить»

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина при попытке вынести из супермаркета неоплаченное вино и сырое мясо.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту по улице Зорге. В магазине стражи правопорядка задержали 36‑летнего местного жителя с признаками опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков горожанин сложил в рюкзак бутылку вина и кусок сырого мяса на сумму около 2 000 рублей. На кассе гражданин оплатил только пачку чипсов, после чего попытался скрыться. Работники торговли заметили злоумышленника и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия