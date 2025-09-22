Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали молодого человека, чья нетерпимость привела к повреждению имущества

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к повреждению имущества торговой точки.

В вечернее время экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги с фермерской лавки, расположенной на проспекте Шахтёров. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили приметы скрывшегося злоумышленника и приступили к его поискам. Вскоре росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, находясь в магазине, молодой человек уронил мобильный телефон, который оказался под прилавком. Когда кассир попросила его подождать из-за очереди, посетитель проявил агрессию, ударил рукой по оконному стеклу, разбил его и скрылся, оставив телефон. Работница торговой точки незамедлительно воспользовалась тревожной кнопкой для вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
22/09/2025
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus