Росгвардейцы задержали молодого человека, чья нетерпимость привела к повреждению имущества

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали местного жителя, который может быть причастен к повреждению имущества торговой точки.

В вечернее время экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги с фермерской лавки, расположенной на проспекте Шахтёров. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили приметы скрывшегося злоумышленника и приступили к его поискам. Вскоре росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, находясь в магазине, молодой человек уронил мобильный телефон, который оказался под прилавком. Когда кассир попросила его подождать из-за очереди, посетитель проявил агрессию, ударил рукой по оконному стеклу, разбил его и скрылся, оставив телефон. Работница торговой точки незамедлительно воспользовалась тревожной кнопкой для вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия