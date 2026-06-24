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Росгвардейцы задержали мужчину, который избил сожительницу в лифте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который нанес телесные повреждения сожительнице во время ссоры.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сообщению о совершении противоправных действий в отношении 40-летней новокузнечанки в многоквартирный дом на улице Звездова. На месте стражи правопорядка обнаружили потерпевшую, а также задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, конфликт между мужчиной и его сожительницей произошел в лифте по пути домой. В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов по голове и лицу. Добравшись до квартиры, потерпевшая сообщила о противоправных действиях правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного представителям органов внутренних дел. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/06/2026
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