Росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к причинению ножевого ранения прохожему

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого горожанина, который может быть причастен к нападению на местного жителя с ножом.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли на проспект 50 лет Комсомола, где в отношении 35-летнего жителя Междуреченска было совершено противоправное деяние. На месте происшествия находились медики, оказывавшие помощь пострадавшему. Выяснив у мужчины приметы предполагаемого злоумышленника, росгвардейцы незамедлительно приступили к поискам. Вскоре стражи правопорядка задержали 51-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне алкогольного опьянения на улице у задержанного горожанина произошел конфликт с прохожим. В ходе словесной перепалки предполагаемый виновник мог нанести оппоненту ножевое ранение в область живота, причинив вред здоровью, после чего скрылся. По сигналу очевидцев на место оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Потерпевший был госпитализирован бригадой медиков.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия