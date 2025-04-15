Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к причинению ножевого ранения прохожему

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого горожанина, который может быть причастен к нападению на местного жителя с ножом.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли на проспект 50 лет Комсомола, где в отношении 35-летнего жителя Междуреченска было совершено противоправное деяние. На месте происшествия находились медики, оказывавшие помощь пострадавшему. Выяснив у мужчины приметы предполагаемого злоумышленника, росгвардейцы незамедлительно приступили к поискам. Вскоре стражи правопорядка задержали 51-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне алкогольного опьянения на улице у задержанного горожанина произошел конфликт с прохожим. В ходе словесной перепалки предполагаемый виновник мог нанести оппоненту ножевое ранение в область живота, причинив вред здоровью, после чего скрылся. По сигналу очевидцев на место оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Потерпевший был госпитализирован бригадой медиков.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/04/2025
Происшествия
Междуреченск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus