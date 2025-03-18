Росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к ранению молодой новокузнечанки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 28‑летнего мужчину, который может быть причастен к причинению вреда здоровью 20-летней горожанки.

Утром росгвардейцы прибыли по сигналу о помощи в многоквартирный дом на улице Транспортная. На месте происшествия они обеспечили возможность оказания медицинской помощи пострадавшей и задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у задержанного мужчины во время распития спиртных напиток в компании приятеля и двух девушек произошел конфликт с одной из них. В ходе ссоры он мог нанести новокузнечанке кухонным ножом ранение в область бедра. Девушка укрылась в ванной комнате и вызвала экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшая была госпитализирована. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия