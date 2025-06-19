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Росгвардейцы задержали мужчину, попытавшегося сэкономить на пылесосе, переклеив ценники

В Кемерове сотрудники Росгвардии задержали человека, который пытался обмануть работников гипермаркета, переклеев ценники на технике.

Днем росгвардейцы прибыли на вызов тревожной кнопки в охраняемый магазин на улице Карболитовская. Сотрудники торговой точки указали на 41-летнего местного жителя, которого и задержали прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны.

По предварительной информации, молодой человек положил в тележку строительный пылесос стоимостью около 30 000 рублей. Горожанин переклеил ценник с более дешевого товара и оплатил около 3 000 рублей. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/06/2025
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