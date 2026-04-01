Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего автомобили жителей Прокопьевска

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, повредившего транспортные средства горожан.

В ночное время экипаж Росгвардии получил сообщение о нетрезвом мужчине, который мог представлять угрозу для окружающих. Прибыв во двор многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта, стражи правопорядка обнаружили два автомобиля с повреждениями, а также их владельцев. Граждане указали на предполагаемого виновника. В ходе проверки в одной из квартир росгвардейцы задержали 44-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, находясь в состоянии опьянения, задержанный вышел из дома с кухонным ножом, намереваясь, якобы, защитить знакомого. В результате противоправных действий он повредил два автомобиля марок «Тойота» и «Мазда», нанеся им царапины, после чего вернулся в квартиру. Собственники транспортных средств обнаружили повреждения стекла и дверей и обратились к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
22/04/2026
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса © 2007-2026
