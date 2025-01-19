Росгвардейцы задержали мужчину, решившего избавиться от своей одежды в общественном месте

В Новокузнецке в одном из торговых центров сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который вёл себя неадекватно по отношению к одной из работниц, снимая с себя одежду.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту на улице Запсибовцев. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который вёл себя вызывающе, и задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками гражданин начал нарушать общественный порядок и устроил конфликт с работницей одного из отделов торгового центра. Во время скандала мужчина начал снимать с себя одежду и бросать её в женщину, после чего продолжил нарушать порядок уже в других отделах. На кнопку экстренного вызова прибыл ближайший наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия