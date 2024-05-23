Росгвардейцы задержали мужчину с неоплаченной одеждой под одеждой

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который попытался выйти из спортивного магазина с неоплаченными футболками на сумму около 7 000 рублей.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к торговому центру на улице Гайдара. В одном из торговых отделов росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника, на которого указал персонал магазина. Задержанным оказался 44-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж, посетитель спрятал под одежду шесть футболок, после чего направился к выходу. Бдительные работники спортивного магазина заметили противоправные действия гражданина и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл и задержал горожанина.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия