Росгвардейцы задержали мужчину с рюкзаком неоплаченного товара

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Томской области при попытке выйти из гипермаркета с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к гипермаркету на проспекте Ленинградском. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 35-летнего жителя Томской области, который пытался вынести в рюкзаке из магазина различный товар на сумму около 4 000 рублей.

По предварительной информации, в гипермаркете мужчина сложил в свой рюкзак пару беспроводных наушников, USB-кабель, различные напитки, кондитерскую продукцию, носки и хлеб. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, который попытался покинуть торговую точку без оплаты товара. Работники гипермаркета своевременно нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия